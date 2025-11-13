First Philippine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Philippine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 8,00 PHP. Im letzten Jahr hatte First Philippine einen Gewinn von 6,92 PHP je Aktie eingefahren.

First Philippine hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,76 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,82 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

