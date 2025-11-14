Firstcaution Aktie
WKN DE: A1H4B1 / ISIN: CH0120879058
|
14.11.2025 06:01:02
Firstcaution zielt auf Marktführerschaft auch in der Deutschschweiz
Die Westschweizer Mietkautionsspezialistin Firstcaution will nun auch in der Deutschschweiz durchstarten. CEO Céline Frey erklärt, wie ihr hybrides Modell aus Versicherung und Depot die Branche verändert – und warum Menschlichkeit trotz KI der entscheidende Faktor bleibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Firstcaution S.A. Act.-nom.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Firstcaution S.A. Act.-nom.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Firstcaution S.A. Act.-nom.
|46,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.