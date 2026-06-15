FIRSTLOGIC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FIRSTLOGIC hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 19,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,70 Prozent auf 938,2 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 825,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at