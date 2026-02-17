Firstobject Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Firstobject Technologies hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,15 INR gegenüber 0,240 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at