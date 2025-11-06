Firstsource Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Firstsource Solutions hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,60 INR, nach 2,01 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 23,12 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at