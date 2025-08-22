|Ausblick stabil
|
22.08.2025 21:23:40
Fitch bestätigt Rating AA+ für USA
Das Länderrating basiere auf der Größe der Volkswirtschaft, dem hohen Pro-Kopf-Einkommen, dem dynamischen Geschäftsumfeld und der außergewöhnlichen Finanzierungsflexibilität aufgrund der Rolle des US-Dollars als wichtigste globale Reservewährung, so Fitch zur Begründung. Hohe Haushaltsdefizite, eine beträchtliche Zinslast und eine hohe und steigende Staatsverschuldung - mehr als das Doppelte des "AA"-Rating-Medians - beeinträchtigten jedoch das Rating. Die USA hätten keine sinnvollen Maßnahmen ergriffen, um ihre hohen Haushaltsdefizite, die steigende Schuldenlast oder den sich abzeichnenden Anstieg der Ausgaben im Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung anzugehen.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com,bluecrayola / Shutterstock.com,olegator / Shutterstock.com,mrivserg / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPowell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.