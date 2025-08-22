Fitch bestätigt Rating AA+ für USA

Das Länderrating basiere auf der Größe der Volkswirtschaft, dem hohen Pro-Kopf-Einkommen, dem dynamischen Geschäftsumfeld und der außergewöhnlichen Finanzierungsflexibilität aufgrund der Rolle des US-Dollars als wichtigste globale Reservewährung, so Fitch zur Begründung. Hohe Haushaltsdefizite, eine beträchtliche Zinslast und eine hohe und steigende Staatsverschuldung - mehr als das Doppelte des "AA"-Rating-Medians - beeinträchtigten jedoch das Rating. Die USA hätten keine sinnvollen Maßnahmen ergriffen, um ihre hohen Haushaltsdefizite, die steigende Schuldenlast oder den sich abzeichnenden Anstieg der Ausgaben im Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung anzugehen.

DOW JONES