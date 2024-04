Flexible Solutions International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Flexible Solutions International präsentierte in der am 01.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,79 Prozent zurück. Hier wurden 9,4 Millionen USD gegenüber 12,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 16,40 Prozent auf 38,32 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Flexible Solutions International 45,84 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 38,12 Millionen USD taxiert.

