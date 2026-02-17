|
17.02.2026 06:31:28
Flexituff International präsentierte Quartalsergebnisse
Flexituff International gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,93 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexituff International ein EPS von -4,990 INR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -2,7 Millionen INR – eine Minderung von 100,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 629,8 Millionen INR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
