FlexKapG - Über 200 Firmen setzen auf Mischung aus GmbH und AG

Seit Jahresbeginn kann in Österreich mit der Flexiblen Kapitalgesellschaft eine neue Gesellschaftsform gegründet werden. Über 200 Firmen setzten seither auf die Mischung aus Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und Aktiengesellschaft (AG), gab das Justizministerium am Freitag bekannt. "Unsere Bemühungen greifen. Gründen in Österreich ist einfacher und flexibler geworden", so Justizministerin Alma Zadić (Grüne) laut einer Aussendung.

Wie bei der GmbH ist auch bei der FlexKapG eine Unternehmensgründung schon mit einem Stammkapital von 10.000 Euro möglich, die Vorteile der beschränkten Haftung sind ebenfalls gegeben. Zusätzlich bietet die FlexKapG aber mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Kapitalstrukturen und Beteiligungsverhältnissen. So ist es möglich, Mitarbeiter und Investoren auf einfache Weise und ohne Stimmrecht zu beteiligen.

kan/moh