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10.08.2026 06:31:29
FLIGHT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
FLIGHT hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -13,350 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 171,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 523,9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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