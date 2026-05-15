FLSmidth: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FLSmidth äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,10 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,08 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,28 Milliarden DKK – das entspricht einem Abschlag von 30,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,73 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at