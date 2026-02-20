20.02.2026 06:31:28

FLSmidth legte Quartalsergebnis vor

FLSmidth hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,10 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FLSmidth ein Ergebnis je Aktie von 6,26 DKK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FLSmidth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Milliarden DKK im Vergleich zu 5,33 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,11 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte FLSmidth 17,91 DKK je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat FLSmidth im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 27,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,61 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 20,19 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
