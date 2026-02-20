FLSmidth legte Quartalsergebnis vor

FLSmidth hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,10 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FLSmidth ein Ergebnis je Aktie von 6,26 DKK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FLSmidth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Milliarden DKK im Vergleich zu 5,33 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,11 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte FLSmidth 17,91 DKK je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat FLSmidth im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 27,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,61 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 20,19 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

