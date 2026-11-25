Fluence Aktie
WKN DE: A2DU34 / ISIN: AU000000FLC5
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25.11.2026 06:35:08
Fluence: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Fluence (NASDAQ:FLNC) announced $3.5 billion in fourth-quarter order intake. Production bottlenecks at its contracted manufacturing facility led to $90 million in delivery penalties. Soaring global demand expanded the company's contracted backlog to $8.9 billion. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Customer orders accelerated across utilities, independent power producers, and data centers, expanding the order book to record levels.
Operational execution issues and unpriced product customization eroded past profits, prompting management to institute strict commercial controls and stricter contract pricing.
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