Fluence Energy enttäuscht mit Zahlenwerk - Aktie dennoch im Plus

Zum Wochenstart wurde es für Anleger von Fluence Energy spannend, denn die Siemens-Tochter hat ihre Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Beim Gewinn je Aktie konnte Fluence Energy im vierten Quartal 2025 nicht überzeugen. Nachdem das EPS im Vorjahr noch bei 0,340 US-Dollar gelegen hatte, fiel es in den vergangenen drei Monaten auf 0,13 US-Dollar zurück. Analysten hatten indes mit einem EPS von durchschnittlich 0,193 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig erwirtschaftete die Siemens-Tochter 1,0 Milliarden US-Dollar nach 1,23 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Hier hatten Experten im Vorfeld durchschnittlich 1,39 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

An der NASDAQ reagieren Anleger dennoch überzeugt und schicken die Aktie 0,73 Prozent nach oben auf 15,92 US-Dollar.

Fluence Energy-Aktie fällt: Siemens-Tochter Fluence Energy verfehlt Umsatzerwartungen

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
