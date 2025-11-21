Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Solide Geschäftsdynamik
|
21.11.2025 09:52:39
Siemens Energy-Aktie verliert trotz Barclays-Kurszielanhebung stark
Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein.
Die Siemens Energy-Aktie verliert via XETRA zeitweise 6,82 Prozent und liegt bei 104,45 Euro.
/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:09 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29