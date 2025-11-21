Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Solide Geschäftsdynamik 21.11.2025 09:52:39

Siemens Energy-Aktie verliert trotz Barclays-Kurszielanhebung stark

Siemens Energy-Aktie verliert trotz Barclays-Kurszielanhebung stark

Die britische Investmentbank Barclays hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen.

Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein.

Die Siemens Energy-Aktie verliert via XETRA zeitweise 6,82 Prozent und liegt bei 104,45 Euro.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:09 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Buy für Siemens Energy-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten