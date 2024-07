Flughafen an Dreiländereck vor Olympia zeitweise evakuiert

SAINT-LOUIS (dpa-AFX) - Vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris ist am Flughafen im Dreiländereck in Ostfrankreich zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen das Terminal evakuiert worden. Wie der Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg im französischen Saint-Louis mitteilte, wurde der Flugverkehr zeitweise eingestellt. Gegen Mittag gab es dann Entwarnung: Der Flughafen in der Grenzregion zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz öffnete wieder.

Nach nächtlichen Angriffen auf das Schienennetz ist bereits der Zugverkehr in Frankreich teils erheblich eingeschränkt. Unbekannte hatten Brandanschläge auf mehreren Anlagen des Schnellzugnetzes verübt. Genauere Hintergründe sind derzeit noch unklar./rbo/DP/ngu