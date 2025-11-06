FLYING GARDEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FLYING GARDEN ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FLYING GARDEN die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FLYING GARDEN ein EPS von 33,95 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at