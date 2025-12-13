FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
|
13.12.2025 06:04:46
FMC to launch restructuring plan, targets plant closures and Asia cost cuts
The agrichemicals firm is a key player in the insecticide and fungicide marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
