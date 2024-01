'Focus' zieht Erscheinungstag auf Freitag vor

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der gedruckte "Focus" erscheint künftig einen Tag früher. Das Nachrichtenmagazin setzt nach Burda-Angaben ab 9. Februar auf den Freitag statt auf den Samstag. "Focus"-Chefredakteur Georg Meck (56) sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur, der neue Erscheinungstag sei "Teil unserer Offensive für noch mehr Durchschlagskraft, publizistisch wie ökonomisch." Er verwies auch auf das Problem von pünktlicher Zustellung: "Freitags ist die Post noch zuverlässig."

Co-Chefredakteurin Franziska Reich (49) erläuterte im dpa-Gespräch weiter: "Freitag ist klassisch der Tag, an dem sich Leute in Supermärkten und an Kiosken für das Wochenende bereit machen und ein Magazin mit nach Hause nehmen. Wir bieten den Menschen so Lektüre für das gesamte Wochenende, haben einen Verkaufstag mehr."

Bislang erscheint das gedruckte Magazin mit einer verkauften Auflage von rund 240 000 Exemplaren (drittes Quartal 2023/IVW-Zahlen) samstags und damit am selben Tag wie die gedruckte Konkurrenz-Zeitschrift "Der Spiegel". Der gedruckte "Stern" aus dem Hause RTL kommt donnerstags auf den Markt./gö/rin/DP/zb