Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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01.11.2026 11:00:00
Focused on Inflation? 3 ETFs That Could Help Protect Your Portfolio
In personal finance, inflation is the enemy. Inflation not only steadily reduces the purchasing power of money, but it also makes it hard to preserve real returns. While no exchange-traded funds (ETFs) provide a perfect inflation shield, some are designed to respond to rising consumer prices or to assets that may benefit when inflation rises.
Here are three options that may hedge against inflation, including how they work and associated risks.
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