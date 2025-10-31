KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
31.10.2025 18:54:09
Fondsmanager erklärt Risiken: "Wir sind auf dem Weg zu einer KI-Blase, aber nicht kurz vor dem Platzen"
Die Techriesen kündigen weitere gigantische Investitionen in Künstliche Intelligenz an. Doch werden sich diese jemals auszahlen? Fondsmanager David Wehner erklärt im Interview mit ntv.de, warum er noch gelassen ist, welche Risiken bestehen und welche Anleger jetzt verkaufen sollten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
