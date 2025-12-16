Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Schwaches E-Auto-Geschäft
|
16.12.2025 10:05:03
Ford-Aktie unbeeindruckt: Mega-Abschreibung für E-Auto-Schwenk
Das Unternehmen schätzt die Aussichten im Tagesgeschäft für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2025 nun etwas besser ein. Es soll jetzt bei rund 7 Milliarden Dollar liegen statt zwischen den zuvor angepeilten 6 und 6,5 Milliarden. Die Ford-Aktie gewann im nachbörslichen US-Handel an der NYSE zunächst, zeigt sich vorbörslich am Dienstag aber bei 13,65 US-Dollar kaum verändert.
Nach dem Erfolg von Tesla hatten die großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis Milliarden investiert, um mehr Elektroautos in ihre Modellpaletten zu bringen. Dabei beschlossen sie auch, die in den USA populären Pickups zu elektrifizieren. Der F-150 ist eines der meistgekauften Modelle auf dem US-Automarkt.
Doch die Elektro-Pickups - egal, ob von Ford oder Teslas Cybertruck - verkauften sich nie in den erhofften Stückzahlen. Die Abschaffung der Elektroauto-Prämie von 7.500 Dollar durch Donald Trump versetzte dem Markt noch einmal einen Dämpfer.
Zuletzt hätten Elektroautos noch einen Anteil von fünf Prozent am Ford-Geschäft gehabt, sagte Ford-Chef Jim Farley im Wirtschaftssender CNBC. Vor dem Auslaufen der Subventionen Ende September seien es noch zwölf Prozent gewesen. Der Umbau hin zu Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb werde "tausende" neue Jobs in den USA schaffen, sagte der Manager.
Ford machte in seinem Elektroauto-Geschäft Quartal für Quartal Milliardenverluste - die von Verbrennern und Nutzfahrzeugen aufgefangen wurden. Mit einer neuen Fahrzeugplattform will Ford ab dem kommenden Jahr günstigere Elektroautos zum Preis ab 30.000 Dollar bauen.
/so/men/zb
DEARBORN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ford Motor Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Ford Motor Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ford Motor Co.
|11,64
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.