Ford Motor Aktie

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

Schwaches E-Auto-Geschäft 16.12.2025 10:05:03

Ford-Aktie unbeeindruckt: Mega-Abschreibung für E-Auto-Schwenk

Ford-Aktie unbeeindruckt: Mega-Abschreibung für E-Auto-Schwenk

Ford krempelt sein verlustreiches Elektroauto-Geschäft um und nimmt dafür eine milliardenschwere Riesen-Abschreibung in Kauf.

Sie soll insgesamt 19,5 Milliarden Dollar (16,6 Mrd Euro) betragen, der Großteil davon im laufenden vierten Quartal, wie der US-Autoriese am Montagabend in Dearborn nahe Detroit mitteilte. Die vollelektrische Version des großen Pickups F-150 wird eingestellt. In Zukunft will Ford stärker auf Hybrid-Fahrzeuge setzen - und bei Elektroautos auf kleinere Modelle.

Das Unternehmen schätzt die Aussichten im Tagesgeschäft für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2025 nun etwas besser ein. Es soll jetzt bei rund 7 Milliarden Dollar liegen statt zwischen den zuvor angepeilten 6 und 6,5 Milliarden. Die Ford-Aktie gewann im nachbörslichen US-Handel an der NYSE zunächst, zeigt sich vorbörslich am Dienstag aber bei 13,65 US-Dollar kaum verändert.

Nach dem Erfolg von Tesla hatten die großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis Milliarden investiert, um mehr Elektroautos in ihre Modellpaletten zu bringen. Dabei beschlossen sie auch, die in den USA populären Pickups zu elektrifizieren. Der F-150 ist eines der meistgekauften Modelle auf dem US-Automarkt.

Doch die Elektro-Pickups - egal, ob von Ford oder Teslas Cybertruck - verkauften sich nie in den erhofften Stückzahlen. Die Abschaffung der Elektroauto-Prämie von 7.500 Dollar durch Donald Trump versetzte dem Markt noch einmal einen Dämpfer.

Zuletzt hätten Elektroautos noch einen Anteil von fünf Prozent am Ford-Geschäft gehabt, sagte Ford-Chef Jim Farley im Wirtschaftssender CNBC. Vor dem Auslaufen der Subventionen Ende September seien es noch zwölf Prozent gewesen. Der Umbau hin zu Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb werde "tausende" neue Jobs in den USA schaffen, sagte der Manager.

Ford machte in seinem Elektroauto-Geschäft Quartal für Quartal Milliardenverluste - die von Verbrennern und Nutzfahrzeugen aufgefangen wurden. Mit einer neuen Fahrzeugplattform will Ford ab dem kommenden Jahr günstigere Elektroautos zum Preis ab 30.000 Dollar bauen.

/so/men/zb

DEARBORN (dpa-AFX)

