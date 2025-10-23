Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 22:58:47

Ford Motor Co Reveals Advance In Q3 Profit

(RTTNews) - Ford Motor Co (F) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $2.447 billion, or $0.60 per share. This compares with $892 million, or $0.22 per share, last year.

Excluding items, Ford Motor Co reported adjusted earnings of $0.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.4% to $50.534 billion from $46.196 billion last year.

Ford Motor Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.447 Bln. vs. $892 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.22 last year. -Revenue: $50.534 Bln vs. $46.196 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ford Motor Co.mehr Nachrichten