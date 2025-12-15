Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
15.12.2025 23:54:51
Ford to scale back electric vehicle plans, taking $19.5bn hit
The US carmaker is backing away from large electric vehicles, citing lacklustre demand and recent regulatory changes under US President Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
