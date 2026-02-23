Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|
23.02.2026 19:01:45
Forecasting The Future: 4 Analyst Projections For Omnicom Group
This article Forecasting The Future: 4 Analyst Projections For Omnicom Group originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
|
20.02.26
|S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Omnicom Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.02.26
|S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicom Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicom Group von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)