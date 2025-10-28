Forestar Group Aktie
WKN DE: A2H5CR / ISIN: US3462321015
|
28.10.2025 11:43:07
Forestar Group Inc. Announces Increase In Q4 Bottom Line, Beats Estimates
(RTTNews) - Forestar Group Inc. (FOR) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $87.0 million, or $1.70 per share. This compares with $81.6 million, or $1.60 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.26 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 21.6% to $670.5 million from $551.4 million last year.
Forestar Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $87.0 Mln. vs. $81.6 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $1.60 last year. -Revenue: $670.5 Mln vs. $551.4 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Forestar Group Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Forestar Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Forestar Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Forestar Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Forestar Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Forestar Group Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Forestar Group Inc Registered Shs When Issued
|26,20
|-3,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.