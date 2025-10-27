Ausblick: Forestar Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Forestar Group wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,94 Prozent auf 556,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 551,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,85 USD, gegenüber 4,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,51 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at