Forget Tech Stocks: The Utility That's Solving AI's Biggest Problem
Artificial intelligence (AI) is still the biggest and best investment opportunity of an entire generation. But are investors looking right past the best way to play it?Maybe. As it turns out, the industry's most underappreciated bottleneck isn't a lack of computing power, or for that matter, a lack of AI data centers. It's a lack of the massive amount of electricity needed to power the business. Goldman Sachs predicts that data centers' worldwide demand for electricity is set to grow by 165% between 2023 and 2030, mostly led by the ongoing proliferation of artificial intelligence.There are several ways to supply this energy, with some operators even establishing their own on-premise power production facilities. Utilities companies remain best positioned to meet this growing need, though, and likely will be for the foreseeable future. They'll also see a great deal of unexpected growth, rewarding shareholders as a result.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
