Teladoc Aktie
WKN DE: A14VPK / ISIN: US87918A1051
|
13.12.2025 12:53:00
Forget Teladoc and Buy This Healthcare Stock Instead
Telemedicine leader Teladoc Health (NYSE: TDOC) has been struggling for several years. The company's services are no longer experiencing the kind of demand they did during the pandemic years. Furthermore, some of its otherwise impressive growth drivers, including its virtual therapy service, BetterHelp, are facing stiff competition. The result of all that has been declining revenue.Management has made some efforts to turn things around, but so far, none have been successful. And in my view, the company is unlikely to bounce back anytime soon. Investors should consider cutting their losses and exploring other beaten-down healthcare stocks -- in particular, Pfizer (NYSE: PFE).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
