Forian legte Quartalsergebnis vor

Forian ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Forian die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Forian hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Forian mit einem Umsatz von insgesamt 6,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at