Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
|
21.11.2025 08:35:16
Former Chancellor Scholz to testify at Nord Stream inquiry
The former German leader halted certification of the pipeline in 2022 in response to Russia's invasion of Ukraine. Meanwhile, Russia says it has downed dozens of drones deployed from Ukraine. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!