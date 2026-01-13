TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
13.01.2026 16:22:00
Former New York mayor Eric Adams under fire after NYC Token collapses after launch
An account closely associated with Adams has been accused of selling out at the top, soon after the launch of NYC Token.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
