Formula Systems hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Formula Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,14 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 699,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 843,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at