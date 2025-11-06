|
Fortis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fortis hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,81 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortis 0,850 CAD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 2,94 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,77 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
