05.02.2026 06:31:28
Fortive: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Fortive hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,73 USD. Im Vorjahr hatte Fortive 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 4,16 Milliarden USD, gegenüber 6,23 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 33,26 Prozent präsentiert.
