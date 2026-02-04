Fortum legte Quartalsergebnis vor

Fortum hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 EUR je Aktie erzielt worden.

Fortum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,850 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Fortum ein EPS von 1,30 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,99 Milliarden EUR – eine Minderung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,80 Milliarden EUR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,833 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 5,43 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at