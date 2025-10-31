Fortum präsentierte Quartalsergebnisse

Fortum präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 EUR, nach 0,140 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,08 Prozent auf 929,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,09 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at