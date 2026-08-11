Iamgold Aktie
WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088
|
11.08.2026 13:29:00
Fortuna Mining buys Barrick, IAMGOLD Senegal project for $200M
Fortuna Mining (NYSE: FSM; TSX: FVI) is buying the Bambadji gold project in Senegal for $200 million from Barrick Mining (NYSE: B; TSX: ABX) and IAMGOLD (TSX: IMG; NYSE: IAG), expanding its position in the West African nation.Bambadji borders Fortuna’s Diamba Sud project, giving the Canadian miner control of about 60 km of potentially gold-bearing ground.“Bambadji represents a rare opportunity to consolidate a large-scale, highly prospective exploration land package immediately adjacent to our feasibility-stage Diamba Sud Gold Project,” Fortuna CEO Jorge Ganoza said in a statement.Fortuna plans to spend $8 million exploring Bambadji through the end of 2026, with drilling expected to begin in the third quarter.The acquisition further concentrates Vancouver-based Fortuna’s West African portfolio in Senegal and Ivory Coast. The company sold its Yaramoko mine in Burkina Faso for about $130 million last year as part of that shift.Bringing Bambadji together with Diamba Sud gives Fortuna a substantially larger exploration position in Senegal while allowing it to target prospective ground alongside a project already at the feasibility stage.Exploration upsideThe next test will come from drilling as Fortuna begins evaluating how Bambadji could complement Diamba Sud. The planned exploration spending through year-end gives the miner an early opportunity to assess targets across its expanded land package.The acquisition also reinforces Fortuna’s broader pivot toward Senegal and Ivory Coast after its exit from Burkina Faso, concentrating more of its West African exposure around assets where it sees exploration and development potential.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iamgold Corp
|
05.08.26
|Ausblick: Iamgold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Iamgold gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Iamgold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Iamgold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Iamgold Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iamgold Corp
|15,66
|-1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.