Forum Engineering legte Quartalsergebnis vor

Forum Engineering hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,55 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Forum Engineering 9,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at