Fossil Aktie
WKN DE: A1W0DE / ISIN: US34988V1061
|
11.03.2026 23:22:38
Fossil Group Reports Wider Q4 Loss As Sales Decline
(RTTNews) - Fossil Group, Inc. (FOSL) on Wednesday, reported a fourth-quarter and full year results.
Net loss came at $18.6 million, or $0.33 per share, for the fourth quarter, compared with a net loss of $7.6 million, or $0.14 per share, in the same period a year earlier. Net sales for the quarter declined to $280.5 million from $342.3 million.
For the full year, the company reported a net loss of $78.3 million, or $1.45 per share, compared with a net loss of $102.7 million, or $1.94 per share, in 2024. Annual net sales declined to $1.00 billion from $1.15 billion.
Operating loss for the year was $19.1 million, compared with $103.9 million in the prior year.
FOSL is currently trading after hours at $4.41 up $0.29 or 7.04 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fossil Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Fossil Inc
Aktien in diesem Artikel
|Fossil Inc
|3,52
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.