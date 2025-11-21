Founder Aktie

Founder für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 10:42:54

Founder of India’s top broker Groww joins billionaire financial elites

Keshre is the twelfth billionaire to emerge from India’s financial services industry in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Foundermehr Nachrichten