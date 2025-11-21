Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
21.11.2025 10:42:54
Founder of India’s top broker Groww joins billionaire financial elites
Keshre is the twelfth billionaire to emerge from India’s financial services industry in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!