Fox legte Quartalsergebnis vor

Fox hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fox 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,99 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at