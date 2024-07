Foxconn-Aktie im Aufwind: KI-Nachfrage schiebt Foxconn-Umsatz auf neuen Höchststand

Foxconn , mit offiziellem Namen eigentlich Hon Hai Precision Industry, gab bereits am Freitag nach Börsenschluss einen Ausblick auf das zweite Jahresviertel. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich demnach auf 1,552 Billionen Taiwan-Dollar - ein Plus von 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit würde Foxconn nicht nur die Erwartungen übertreffen, sondern auch einen neuen Rekordwert erreichen. Angetrieben werde der Umsatz vor allem durch die starke Nachfrage nach KI-Servern. Bei intelligenten Unterhaltungselektronikprodukten, darunter Smartphones, sei der Umsatz im Jahresvergleich jedoch unverändert geblieben, so Foxconn laut "Reuters". Die offizielle Bilanzvorlage ist für den 14. August angesetzt.

Daneben teilte der Apple-Zulieferer auch mit, dass im Juni mit 490,725 Milliarden Taiwan-Dollar - umgerechnet rund 14 Milliarden Euro - 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum umgesetzt wurde.

Foxconn erwartet weiteres Wachstum

Für das dritte Quartal erwartet Foxconn einen weiteren Umsatzanstieg - sowohl in Bezug auf das zweite Quartal als auch den Vorjahreszeitraum. "Mit Beginn der Hochsaison der zweiten Jahreshälfte erwarten wir, dass unser Geschäft allmählich an Dynamik gewinnt", so der Apple-Zulieferer laut "Reuters".

An der Börse in Taiwan springt die Foxconn-Aktie am Montag zeitweise um 5,59 Prozent nach oben auf 226,50 Taiwan-Dollar.

