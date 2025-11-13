Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,15 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 3,55 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2 058,95 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 854,57 Milliarden TWD umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,82 TWD je Aktie sowie einen Umsatz 2 076,55 Milliarden TWD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at