FP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FP hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 71,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 66,98 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at