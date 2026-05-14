Fractal Analytics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fractal Analytics hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 7,10 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8,86 Milliarden INR gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Fractal Analytics ein EPS von 14,49 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,00 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 27,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 19,86 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 33,00 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at