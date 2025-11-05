SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
05.11.2025 04:25:15
France investigates Shein and Temu after sex doll scandal
Retailers Wish and AliExpress are also being investigated in relation to the offence of enabling minors to access pornographic content.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
