SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
05.11.2025 15:11:16
France says it will ban Shein in row over sex dolls and weapons
Government move comes on day retailer opened its first permanent location in ParisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!