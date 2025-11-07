Franklin Resources Aktie

Franklin Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870315 / ISIN: US3546131018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 15:00:06

Franklin Resources Q4 Results Tops Estimate

(RTTNews) - Investment manager Franklin Resources, Inc. (BEN) announced Friday net income attributable to Franklin for the fourth quarter of $117.6 million or $0.21 per share, compared to a net loss of $84.7 million or $0.19 per share in the prior-year quarter.

Excluding item, adjusted net income for the quarter was $0.67 per share, compared to $0.59 per share in the year-ago quarter.

Total operating revenue for the quarter increased 6 percent to $2.34 billion from $2.21 billion in the same quarter last year.

On average, analysts polled expected the company to report earnings of $0.59 per share on revenues of $2.18 billion for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Franklin Resources Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Franklin Resources Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Franklin Resources Inc. 20,03 0,28% Franklin Resources Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen