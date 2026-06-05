SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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05.06.2026 15:21:53
Franklin’s Western Asset Management agrees $100mn settlement with SEC
Agreement with Wall Street watchdog resolves investigation into one of fund manager’s star tradersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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